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25 Mart 2019 - 10:27

İsrail'den Gazze'ye topçu saldırısı

İsrail'den Gazze'ye topçu saldırısı

Siyonist Rejim ordusu topçu atışıyla Gazze'nin Beyt Hanun beldesinin doğusundaki Hamas Hareketi'ne ait gözlem noktasını vurdu.

AA'nın haberine göre, Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu topçu atışıyla Gazze'nin Beyt Hanun beldesinin doğusundaki Hamas Hareketi'ne ait gözlem noktasını vurdu.

Ayrıca topçu atışlarının Gazze'nin doğusundaki bir başka gözlem noktasının da vurulduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan ölü ya da yaralılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Siyonist Rejim ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

News Code 1877513

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