Papa'dan İran'daki selzedelere para yardımı

Papa Franciscus’un İran’da sel felaketlerinden zarar görenlere 100 bin avro para yardımı yaptığı açıklandı.

Vatikan News’un haberine göre, Papa’nın 100 bin avroluk para yardımı Vatikan Büyükelçiliği tarafından selden etkilenen bölgelerde insani yardım faaliyetlerinde kullanılması için dağıtılacak.

Türkiye, Almanya, İsviçre, Irak, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Umman, Pakistan, Japonya ve Kuveyt İran'a insani yardım malzemeleri ulaştırmış, Avrupa Birliği de selzedelere yardım için 1,2 milyon avro bağışta bulunmuştu.

İran’da günlerce süren ve halen bazı bölgelerde devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybederken 791 kişi de yaralanmıştı.