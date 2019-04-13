İran Kızılayı hesabına bir dolar bile yatırılmadı

İran Kızılayı Başkanı Ali Asgar Peyvendi, ABD'nin yaptırımları nedeniyle banka hesaplarının kapalı olduğunu ve sel felaketi için şu ana kadar 1 dolar bile yatırılamadığını söyledi.

Tahran'daki İran Kızılayı Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ülkedeki sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Peyvendi, "Bulara rağmen, Kuveyt, Türkiye, Azerbaycan, Fransa, Almanya, Ermenistan, Pakistan ve diğer bazı ülkelerden İran'a insani yardım malzemesi gönderildi." ifadesini kullandı.

Peyvendi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin İran’a 500 bin avroluk bağışta bulunacağını açıklayarak, Avrupa Birliği'nin yaptığı para yardımının da tahsil edilmediğini kaydetti.

Bunlara ilave olarak İran Kızılayı Başkanı, ülke genelinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 70 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.