Tuğgeneral Pakpur'dan Huzistan'daki selzedelere yardımla ilgili açıklama

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, Huzistan eyaletinde selden etikenlenlere yardım konusunda “Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Huzistan halkını selden kurtarmak için gerekli imkanlar sağlamıştır” ifaseinde bulundu.

Tuğgeneral Pakpur ayrıca mühendisler grubu, seyyar hastane ve diğer gereken imkanların sel bölgesinde hazır bulunduğunu söyledi.

Huzistan halkının Kutsal Savunma Dönemi’nde büyük rol oynadığını belirten Tuğgeneral pakpur “ Bu eyaletin insanlarına yarım etmek bizim görevimizdir” dedi.