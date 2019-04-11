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11 Nisan 2019 - 14:13

Tuğgeneral Pakpur'dan Huzistan'daki selzedelere yardımla ilgili açıklama

Tuğgeneral Pakpur'dan Huzistan'daki selzedelere yardımla ilgili açıklama

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pakpur, Huzistan eyaletindeki selzedelere yardım etmek için gerekli imkanlar sağlandığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, Huzistan eyaletinde selden etikenlenlere yardım konusunda “Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Huzistan halkını selden kurtarmak için gerekli imkanlar sağlamıştır” ifaseinde bulundu.

Tuğgeneral Pakpur ayrıca mühendisler grubu, seyyar hastane ve diğer gereken imkanların sel bölgesinde hazır bulunduğunu söyledi.

Huzistan halkının Kutsal Savunma Dönemi’nde büyük rol oynadığını belirten Tuğgeneral pakpur “ Bu eyaletin insanlarına yarım etmek bizim görevimizdir” dedi.

News Code 1877871
Ruya FEREYDUNI

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