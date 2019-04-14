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14 Nisan 2019 - 09:43

Suudi Arabistan'dan Sudan açıklaması!

Suudi Arabistan'dan Sudan açıklaması!

Suudi Arabistan'dan Sudan'daki askeri müdahaleye destek açıklaması yapıldı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansının (SPA) haberinde, "Suudi Arabistan Krallığı, Askeri Geçiş Konseyi'nin ilan etmiş olduğu adımları desteklediğini ve Sudan halkının yanında yer aldığını duyurmaktadır." ifadeleri yer aldı. 

Haberde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Sudan'a ilaç, petrol ürünleri ve buğday içeren yardım paketi sunulması talimatı verdiği de belirtildi. 

Haber7'ye göre, dün akşam Askeri Geçiş Konseyi, kararname yayımlayarak, 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurdu. Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başladı.

News Code 1877919
Ruya FEREYDUNI

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