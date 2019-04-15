Venezuela Deutsche Welle'nin yayınını durdurdu

Deutsche Welle'den yapılan açıklamada, kanalın kablolu televizyon yayınına pazar gününden itibaren son verildiği belirtildi.

Venezuela yayıncılık denetim kurumu Conatel, kanalın yayınının neden durdurulduğuna dair açıklama yapmadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Venezuela'nın kararının kaygı verici olduğunu belirterek, "basın ve düşünce özgürlüğünün Alman hükümeti açısından öneminin büyük olduğunu" vurguladı.

Almanya, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıyan ülkeler arasında yer almıştı. Maduro hükümeti, Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'in ülkeyi terk etmesini istemişti.