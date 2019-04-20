Venezuela'dan Türkiye açıklaması

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinde ABD tarafından yapılmak istenen darbe girişiminin çöktüğünü belirterek, "Artık diyalog olmalı. Muhalefette olgunluk belirtileri görmemizin zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi.

Arreaza, Venezuela ile Türkiye arasındaki ilişkilerine de değenerek "ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin hep iyi olduğunu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Latin Amerika'da ilk tavır alan lider olarak ortaya çıkmasıyla ilişkilerin daha da güçlenmeye başladığını" vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maduro arasında "dayanışmadan öte bir kardeşlik" olduğunu, bunun hükümet üyeleri arasındaki ilişkilere de yansıdığını söyleyen Arreaza, "Venezuela'dan biri Türkiye'yi ziyaret ettiğinde kendini evinde hissediyor. Türkler Venezuela'yı çok seviyor, Venezuela'da olanlardan dolayı endişe duyuyor. Biz de Türkiye'de bir şey olduğunda endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Arreaza, Türkiye ile enerji, madencilik ve sanayi gibi birçok alanda iş birliği planı ile ilerlediklerini dile getirdi.

Türkiye'ye yaptığı son ziyarete de değinen Arreaza, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bu süreçte iş birliğini nasıl daha geniş boyuta taşıyabileceklerini istişare ettiklerini söyledi.

Haber7'e göre, Arreaza, "Ödemeler ve takas konusunda bizi bir yerden sıkıştırıp kapattıklarında başka bir yerden çözüm bulmaya ve yaptırımların ilişkilerimize zarar vermesini önlemeye çalışıyoruz." dedi.