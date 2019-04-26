Kuzey Kore liderinden Donald Trump'a sert suçlama

Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un, ABD yönetimini geçen Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirve sırasında "kötü niyetli" davranmakla suçladı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre Kim ayrıca, Kore Yarımadası'ndaki barışın tamamen Washington'a bağlı olduğunu söyledi.

Kim'in bu sözleri, dün Rusya'nın doğusundaki Vladivostok kentinde Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı zirve sırasında söylediği bildirildi.

KCNA ayrıca, Rusya lideri Putin'in Kuzey Kore ziyareti için yapılan daveti kabul ettiğini ve ziyaretin "musait bir zamanda" yapılacağını belirtti.

BBC Türkçe'ye göre, Kim Jong-un'un zirvede Vladimir Putin'e "Kore Yarımadası ve bölgedeki durumun işlemez hale geldiğini ve kritik bir noktaya ulaştığını." söylediği kaydedildi.