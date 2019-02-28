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28 Şubat 2019 - 10:40

Vietnam'daki Kuzey Kore- ABD zirvesinden sonuç çıkmadı

Vietnam'daki Kuzey Kore- ABD zirvesinden sonuç çıkmadı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'daki zirve güzel başlayıp neticesiz sona erdi.

ABD yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, zirvenin ikinci gününde önce yine kameralar karşısına geçen, daha sonra heyetlerle birlikte görüşmelere devam eden Trump ve Kim otelden planlanandan erken ayrıldı. Ardından anlaşma imzalanmayacağına dair Beyaz Saray açıklaması geldi.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim dün akşam Vietnam'ın başkenti Hanoi'de biraraya gelmişti.

News Code 1876984
Kamran AZAR

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