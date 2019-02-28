Vietnam'daki Kuzey Kore- ABD zirvesinden sonuç çıkmadı

ABD yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, zirvenin ikinci gününde önce yine kameralar karşısına geçen, daha sonra heyetlerle birlikte görüşmelere devam eden Trump ve Kim otelden planlanandan erken ayrıldı. Ardından anlaşma imzalanmayacağına dair Beyaz Saray açıklaması geldi.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim dün akşam Vietnam'ın başkenti Hanoi'de biraraya gelmişti.