Trump'ın eski avukatı Cohen ifade verdi

BBC'nin haberine göre, Cohen, "Trump'u korumak için yaptığım şeylerden utanç duyuyorum" derken kendi vicdanını dinlemektense Trump'ın yasa dışı faaliyetlerini koruduğu ve sakladığı için utandığını belirtti.

Trump için 2007 yılında çalışmaya başlamaktan ve başkan seçilmesine giden yolda ona yardımcı olmaktan ötürü pişman olduğunu söyleyen Cohen, aynı zamanda Trump'ın kampanyası sırasında Moskova ile yürütülen emlak anlaşması görüşmelerinden haberdar olduğunu ve bu konuda yalan söylediğini aktardı.

TAM BİR IRKÇI

Bu yüzden hem ailesinden hem de ülkesinden özür dilediğini söyleyen Cohen, Trump'ın sadece kendi çıkarları için çalışan biri olduğunu belirtti:

"Trump tamamen bir ırkçı. Bu ülke Trump'ın beyaz ırkçıları ve bağnazları koruduğunu gördü. Fakir ülkelere 'b.k çukuru' dediğini de gördü. Özelde daha da fena. Bana bir keresinde Obama o zaman daha ABD başkanıyken 'Siyah biri tarafından yönetilen ve 'b.k çukuru' olmayan bir ülke söyle' dedi, 'Siyahlar çok aptal olduğu için kendisine hiçbir zaman oy vermeyeceklerini' söyledi."

Trump'tan bu iddialara hızlı bir cevap geldi. Cohen'in "hapiste yatacağı süreyi azaltmak için yalan söylediğini" savundu.

Vietnam'da Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile gerçekleştirdiği zirve hazırlıklarından zaman ayırıp yazdığı Twitter mesajında "Michal Cohen (maalesef) beni temsil eden çok sayıda avukattan biriydi. Başka müşterileri de vardı. Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından yalan ve sahtekarlık suçlarından barodan atıldı. Trump ile ilgisi olmayan kötü şeyler yaptı. Hapis süresini düşürmek için yalan söylüyor. Yalancının (Trump'ın Hillary Clinton'a hitap şekli) avukatını kullanarak" dedi.

PORNO YILDIZLARINA ÖDEME YAPMA TALİMATI VERDİ

Eski avukat Cohen, ayrıca Trump'ın kendisine seçim kampanyası fonlama yasalarına aykırı bir şekilde, Stormy Daniels adıyla bilinen porno yıldızına, ilişkilerini örtbas etmesi için 130 bin dolar ödeme yapma talimatı verdiğini belirtti.

Cohen, Daniels'a yaptığı ödemenin karşılandığı çeklerin de Başkan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve Trump'ın baş mali yetkilisi Allen Weisselberg tarafından imzaladığını savundu.

Avukat Andy Wright, Cohen'in bu ifadesinin Donald Trump Jr.'ın seçim kampanyası fonlama yasalarını ihlalden yargılanabilmesi ihtimalini ortaya çıkarttığını belirtti.

Cohen, Temsilciler Meclisi'ne çıkmadan önce ifade taslağı medyaya sızmıştı.

Cohen ifadesinde Trump'ın iki yıl önceki başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'a zarar verecek e-posta sızıntısını önceden bildiğini de söyledi.