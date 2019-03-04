Kuzey Kore'nin nükleer silahları varsa ekonomik geleceği yok

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da bir araya gelen ancak anlaşma sağlanamadığı için zirveden erken ayrılan Trump, hafta sonu katıldığı bir konferansta Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT'ye göre, Güney Kore ile askeri tatbikatları askıya aldıklarını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Kuzey Kore'nin nükleer silahları olacaksa ekonomik bir geleceği olmayacak." dedi.

Güney Kore ile 2 askeri tatbikat sonlandırıldı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki zirvenin ardından ABD'nin Güney Kore ile düzenlediği tatbikatların bitirileceğine yönelik iddialar ortaya atılmış, İddialar ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından doğrulanmıştı.

Pentagon'dan, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Güney Kore Milli Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin "Kilit Kararlılık" ve "Yavru Kartal" tatbikatlarını sonlandırma kararını onayladıkları açıklanmıştı.