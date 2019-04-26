İran'dan Türk yönetmen Coşkun'a şeref diplomasi

Türk sinemacı Mahmut Fazıl Coşkun yönettiği "Anons" ile İran’a düzenlenen Uluslararası Fecr Film Festivali'nde "Şeref Diploması" kazandı.

Senaryosu Coşkun ile birlikte Ercan Kesal imzasını taşıyan filmde Ali Seçkiner Alıcı, Murat Kılıç, Hayrullah Tarhan Karagöz, Şencan Güleryüz, Serkan Ercan, Erdem Senocak ve Nazmi Kırık rol alıyor.

Türk-Bulgar ortak yapımı "Anons" filmi, 75. Venedik Film Festivali kapsamında İtalyan Ulusal Gazeteciler Birliği ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi’nden ilk ödülünü almıştı.

Ordudan tasfiye edilmiş dört askerin, 1963'teki bir darbe girişiminin İstanbul ayağındaki görevlerini merkeze alan film 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde de 4 ödüle layık görülmüştü.