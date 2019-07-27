İran'dan Venedik Film Festivali'ne katılacak eserler

Said Rustai’nin yaptığı "Bir Metresi 6 Buçuk" adlı film ile Sahra Kerimi’nin “Hava, Meryem, Ayşe” adlı eserinin Venedik Film Festivali'nin "Ufuklar" kategorisinde rekabet edeceği belirtildi.

Afganistan, Fransa ve Slovakya’nın ortak yapımı olan “Hava, Meryem, Ayşe” adlı filmin özeti şöyle:

"Farklı dinlere sahip olan üç Afgan kadını Kabil’de yaşamaktadır. Her birinin kendine özgü problemleri olan bu kadınlar problemlerinin üstesinden gelmek için birlikte mücadele ediyorlar."

İran toplumda sıkça rastlanan madde bağımlılığı sorununu ele alan "Bir Metresi 6 Buçuk" filminde aktör Nevid Muhammedzade'nin oynadığı rolde bir uyuşturucu çetenin reisini canlandırıyor. Toplumun dar gelirli sınıfından uyuşturucu kaçakçılığına yönelen bu karekter kazandığı dev sermaye ile kendi ailesi ve yakınları için göreceli bir refah yaratmaya çalışır, ayrıca hapiste tutulduğu cezaevinden tehliye edilmesi için gardiyanlara rüşvet vermeye çalışıyor ve...

Filmin özetinde ayrıca şu ifadelere yer verilmiştir: "Zor günlerde de bağımlılık ve uyuşturucu sorunu bu şehirdeki insanların hayatını bırakmıyor."

Avrupa'nın en eski ve üç önemli film festivallerinden biri sayılan 76. Venedik Film Festivali 29 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında İtalya'daki Venedik kentinin Lido Adası'nda yapılacak.