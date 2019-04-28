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28 Nisan 2019 - 10:34

ABD'de sinagoga saldırı

ABD'de sinagoga saldırı

ABD'nin San Diego kentinde, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın son gününde bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

San Diego Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.30'da (TSİ 21.30) Congregation Chabad adlı sinagogda silahlı saldırı olduğu ve olaya müdahale edildiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

San Diego Belediye Başkanı Steve Vaus, bu sabah kentteki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıdaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRT'yee göre, olayda 19 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini belirten Vaus, bir din adamı, bir erkek ve bir kız çocuğunun da yaralandığını aktardı.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin sorgusu sürüyor.  

News Code 1878256
Azar MAHDAVAN

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