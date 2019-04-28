Nükleer anlaşma konusunda Avrupa henüz taahhütlerini yerine getiremedi

İran’ın yeni Fransa Büyükelçisi Behram Kasımi, Paris Siyasi Araştırmalar Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunarak, bu anlaşmayı “oldukça etkili olan tarihi bir kazanım” olarak nitelendirdi.

Kasımi sözlerine şöyle devam etti:

“İki yıl süren yoğun müzakerelerin sonucu gerçekeşen bu anlaşma sırf İran için bir başarı değildi, aynı zamanda çok taraflılık alanında dünya politikasının da bir zaferiydi. Ancak ne yazık ki, ABD’de yeni bir hükümetin iktidara gelmesiyle birlikte Washington yönetimi küresel meselelerle ilgili yaklaşımını değiştirerek tek taraflılığa başvurdu ve nükleer anlaşmadan geri çekildi. Bu devlet aynı zamanda benzeri görülmemiş bir hareketle, dünyadaki diğer ülkelerin de BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmesini istiyor ve aksi takdirde tek taraflı yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunuyor."

Kasımi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun 14 raporla İran’ın nükleer anlaşmaya bağlılığını doğruladığını hatırlatarak, İran’ın Avrupa'nın tavsiyesi üzerine mevcut anlaşmaya sadık kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Avrupa Birliği tarafından kurulacak Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) mekanizmasına ilişkin Kasımi, bu sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Bunlara ilave olarak Kasımi, Avrupa’nın nükleer anlaşma hakkında henüz verdiği taahhütlerini yerine getiremediğini kaydetti.