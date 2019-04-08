İran'dan Suudilerin Yemen'deki çocuk katliamına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Yemen’in başkenti Sana'da bir okula Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafıdnan düzenlenen hava saldırısını sert bir şekilde kınadı.

Uluslararası toplumun Suudilerin cinayetlerine karşı sessizliği ve ilgisizliğinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Kasımi,"Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini askeri açıdan destekleyerek, Yemen’de insani felakete sebep olan ülkeler bu cinayetin ortağıdır ve sağladığı desteklerin sorumluluğunu üslenmelidir." dedi.

Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen Kasımi, Birleşmiş Milletler (BM) ve Yemen'de akitf role sahip ülkelere saldırıların acilen durdurulması ve sivilleri özellikle kadınlarla çocukları koruma konusunda gereken önlemler alma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'in başkenti Sana'daki bir okula düzenlediği hava saldırısında en az 13 çocuk hayatını kaybetmişti.