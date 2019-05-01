Tayland'da mağarada mahsur kalan futbolcuların hayatı dizi oluyor

Tayland'da haftalarca mağarada mahsur kalan futbolcular Netflix'le anlaşma imzaladı.

Netflix, geçen yıl Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 futbolcu ve takım kaptanlarının kurtarılış öyküsünü mini dizi olarak çekecek.

Wild Boars futbol takımı, Haziran 2018'de mahsur kaldıkları mağaradan iki haftadan uzun bir süre sonra kurtarıldıklarında, tüm dünyada manşetlere taşınmıştı.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen 90 uzman dalgıcın başarılı operasyonuyla, ekibin tümü mağaradan kurtarılmıştı.

8 ay sonra, kurtarılma hikayeleri dizi oluyor. Mini dizinin yönetmenliğini Jon M. Chu ve Nattawut Poonpiriya yapacak.

BBC Türkçe’ye göre, Netflix'ten Erika North, "Dünyanın farklı yerlerinden, farklı hayatlarından insanları birleştiren evrensel temalar ve çok sayıda yerel tema da hikayede yer alacak" dedi ve ekledi:

"Tayland, Netflix için çok önemli bir market ve yerelde ilham kaynağı olan, tüm dünyada ise yankı uyandıran bu hikayeyi hayata geöirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."