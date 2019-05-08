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8 Mayıs 2019 - 15:30

OPEC'ten İran'daki sel mağdurlarına destek

OPEC'ten İran'daki sel mağdurlarına destek

Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar nezdindeki İran’ın Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadı, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu’nun İran’daki selzedeler için 500 bin dolarlık yardım tahsis ettiğini bildirdi.

Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar nezdindeki İran’ın Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadı, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu’nun İran’daki selzedeler için 500 bin dolarlık yardım tahsis ettiğini bildirdi.

Garipabadı, “Bu doğrultuda Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay Kurumu’nun aracılığıyla selden etkilenen ailelere insani yardım malzemesi ulaştırılacak.” dedi.

İran’da son ayda meydana gelen sel felaketi sonucu en az 76 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de evlerini terketmek zorunda kalmıştı.

News Code 1878490
Muhammed BURHAN

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