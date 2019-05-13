İranlı Türkmen futbolcu Rusya'da şampiyonluk kupasını kaldırdı

Geçen hafta Zenit St. Petersburg, başkent ekibi Lokomotiv’in Arsenal Tula yenilgisinden sonra Rusya Premier Ligde erkenden şampiyonluğunu ilan etmişti.

Rusya Premier liginin 28’inci haftasının son karşılaşmasında, Zenit Gazprom Arena’da konuk ettiği ÇSKA Moskova takımını 3-1 yenmeyi başardı.

Maç sonrası Zenit Gazprom Arena’da şampiyonluk kutlaması töreni düzenlendi. Zenit’te oynayan İranlı futbolcu Serdar Azmoun geleneksel Türkmen kıyafetiyle şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Daha önce, Zenit 2007, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında şampiyon oldu ve buna ek olarak 1984 yılında Sovyetler Birliği şampiyonu oldu.