Tahran Üniversitesi Dekanı: Türkiye Türkçesi önemli bir dil

Tahran Üniversitesi Dekanı Mahmud Nili Ahmedabadi, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ile bir araya geldi.

Tahran Üniversitesi'nin Türkiye ile olan işbirliğinin çok geniş olduğunu belirten Nili Ahmedabadi, iki ülkenin bölgede bilim ve teknoloji alanındaki üstünlüğe dikkati çekerek, ikili ilişkilerin daha da artırılması gerektiğini vurguladı.

Nili Ahmedabadi, Türkiye Türkçesi’nin önemli bir dil olduğunu ifade ederek, “Çünkü dil kültürden ziyade halkların birbirini anlaşmasına yardımcı olur. Diğer ülkenin kültürü anlaşıldıktan sonra münasebetlerin seviyesi diğer alanlarda da gelişir.” değerlendirmesinde bulundu.

Tahran Üniversitesi Dekanı, İran’da Türkiye'nin en önde gelen üniversite dekanlarıyla bir toplantı yapılması için öneride bulundu.

İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, Türk yetkili de bu görüşmede, “Tahran Üniversitesi’nin kütüphanelerini Türk dili ve edebiyatı ile Türkçe çalışmalarıyla ilgili kitaplarla donatmaya hazırız.” diye konuştu.