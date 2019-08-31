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31 Ağustos 2019 - 15:54

İranlı öğrenciler ABD’deki AIAA Yarışması’nda dünya birincisi oldu

İranlı öğrenciler ABD’deki AIAA Yarışması’nda dünya birincisi oldu

İran'ı temsil eden Şerif Teknik Üniversitesi Takımı, ABD’deki Havacılık ve Uzay Bilimleri Yarışması’nda dünya birincisi oldu.

Dünyanın en saygın havacılık enstitüsü olan Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü’nün (The American Institute of Aeronautics and Astronautics-AIAA) dünya çapında düzenlediği Havacılık ve Uzay Bilimleri yarışmasına tasarladıkları dik uçabilen bir uçak planını gönderen İran’ın Şerif Teknik Üniversitesi Uçak Tasarım Uzmanları (Shadx) Takımı dünya birincisi oldu.

News Code 1880897
Muhammed BURHAN

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    Yorumlar

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    • huzeyfe TR 16:37 - 2019/08/31
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      Reply
      allah daha nice dünyada hiç bilinmeyen teknolojiler nasip et irana allahım tüm peygamberlerin hürmetine allah irana daha nice başarılar nasip etsin amin

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