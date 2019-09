İranlı öğrenciler ABD’deki AIAA Yarışması’nda dünya birincisi oldu

Dünyanın en saygın havacılık enstitüsü olan Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü’nün (The American Institute of Aeronautics and Astronautics-AIAA) dünya çapında düzenlediği Havacılık ve Uzay Bilimleri yarışmasına tasarladıkları dik uçabilen bir uçak planını gönderen İran’ın Şerif Teknik Üniversitesi Uçak Tasarım Uzmanları (Shadx) Takımı dünya birincisi oldu.