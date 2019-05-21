Türkiye'yi ziyaret eden İranlı turistlerin sayısı gerildi

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı Munisiyan, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki turizm konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Derya Örs bu görüşmede, Türkiye'nin ABD’nin İran yaptırımlarına karşı iradesinin her zaman güçlü olduğunu belirtti.

Derya Örs, “İran'da yatırım için büyük bir potansiyel var. Bu alanda engeller ve sorunların azaltılmasıyla birlikte Türk yatırımcılar kesinlikle İran piyasasına ilgili gösterecektir.” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki turizm konusunun ele alındığı görüşmede Derya Örs, son yılda İranlı turistlerin Türkiye'ye ziyaretinin yüzde 18 ila 20 oranında gerilediğini bildirdi.

Bunlara ilave olarak Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi, turizmin önemine değinerek, “Türkiye halkı, İran’ın güzelliği ve ilgi çekici yerleri hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Dolayısıyla bu boşluk uygun reklamlarla ortadan kaldırılmalı.” diye konuştu.