İran-Türkiye ilişkileri bölge için örnek

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Tahran Valisi Anuşirvan Mohseni Bandpey ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Derya Örs, İran-Türkiye ilişkilerinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, “Tarihteki tüm iniş çıkışlara rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler her zaman bölge ülkeleri için örnek olmuştur.” dedi.

Örs, “Kültürel ve sosyal ilişkilerin yanı sıra ticari münasebetler Türkiye için büyük önem taşımaktadır.” ifadesini kullandı.

İran halkını “sanatsever bir millet” olarak nitelendiren Örs, “İran'ın turizm alanındaki cazibe merkezlerinin İranlı turizmciler tarafından Türk turistlere tanıtılması gerektiğine inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Derya Örs, Tahran’ın yoğun trafiğe rağmen dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“İki ülke arasındaki ticaret hacminin seviyesini arttırmak için elimden geleni yapacağım. İki taraf ticari ilişkilerin kolaylaştırılması için bürokratik işlemleri azaltmalı.”

Tahran ile Ankara arasında diyalog kapısının açık olduğunu dile getiren Derya Örs, görüşme yoluyla ticaret alanındaki engellerin ortadan kalkabileceğini sölyedi.

Türk Büyükelçi ayrıca, “Eğer İran ve Türkiye, bölgenin iki büyük ve güçlü ülkesi olarak birleşirse, karşılıklı ekonomik ilişkilerin seviyesi bugün tanık olduğumuzdan daha iyi bir düzeye yükselecektir.” diye konuştu.