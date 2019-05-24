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24 Mayıs 2019 - 16:14

Afganistan'da camiye saldırı: Din alimi Semiullah Reyhan hayatını kaybetti

Afganistan'da camiye saldırı: Din alimi Semiullah Reyhan hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de cuma namazı sırasında bir camiyi hedef alan bombalı saldırıda ülkenin önde gelen din alimlerinden biri hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının başkent Kabil'in 9'uncu bölgesindeki El Takva Camisi'nde gerçekleştiği, Mevlevi Semiullah Reyhan'ın hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken ölü ve yaralı sayısının artabileceği bildirildi.

Ülke çapında saygı duyulan din alimlerinden biri olan Mevlevi Semiullah Reyhan, Taliban'ın aksine Kabil merkezi hükümetini destekliyordu.

Bu tutumundan ötürü Taliban'ın hedefinde olduğu biliniyordu.

Saldırı, vatandaşların namaz için camiye girdiği saatte yaşandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Kaynak: Euronews

News Code 1878843
Azar MAHDAVAN

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