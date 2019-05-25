NATO, Rus tehdidi nedeniyle yeni askeri strateji kabul etti

Sputnik'te yer alan habere göre, Alman Welt am Sonntag gazetesine demeç veren Stoltenberg, 2014 yılından beri doğu ve güney yönlerden İttifak için yeni meydan okumalar ortaya çıktığını savundu.

Rusya'nın nükleer tehdidi Batılı ülkelere karşı giderek daha aktif şekilde uyguladığını iddia eden Stoltenberg, "Askeri uzmanlarımız, bu hafta yeni askeri strateji kabul etti. Bu strateji, gelecekte savunma için tamamen hazır olmayı ve istikrarı sağlama imkânına sahip olmayı öngörüyor" dedi.

Nisan ayında Stoltenberg, NATO'nun Rusya'ya karşı diyalog ve dizginleme politikasına devam edeceğini belirtmişti.