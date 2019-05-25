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25 Mayıs 2019 - 14:24

Stoltenberg:

NATO, Rus tehdidi nedeniyle yeni askeri strateji kabul etti

NATO, Rus tehdidi nedeniyle yeni askeri strateji kabul etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus nükleer tehdidinin de aralarında bulunduğu yeni meydan okumalar nedeniyle NATO uzmanlarının yeni askeri strateji kabul ettiğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Alman Welt am Sonntag gazetesine demeç veren Stoltenberg, 2014 yılından beri doğu ve güney yönlerden İttifak için yeni meydan okumalar ortaya çıktığını savundu. 

Rusya'nın nükleer tehdidi Batılı ülkelere karşı giderek daha aktif şekilde uyguladığını iddia eden Stoltenberg, "Askeri uzmanlarımız, bu hafta yeni askeri strateji kabul etti. Bu strateji, gelecekte savunma için tamamen hazır olmayı ve istikrarı sağlama imkânına sahip olmayı öngörüyor" dedi.

Nisan ayında Stoltenberg, NATO'nun Rusya'ya karşı diyalog ve dizginleme politikasına devam edeceğini belirtmişti.

News Code 1878862
Azar MAHDAVAN

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