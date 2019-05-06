Erdoğan: S-400 tartışmasını doğru bulmuyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Uluslararası güvenlik ortamında ciddi kırılmalar yaşanıyor. İttifakın güvenliği doğrudan ilgilendiren terör gibi tehditlerin arttığı dönemdeyiz.

- Türkiye son 8 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadelede tıkanıklığın yansımalarını bilfiil yaşadı.

- Düzensiz göçle mücadelede Türkiye'nin gösterdiği olağanüstü çaba ortadadır.

- DEAŞ tehdidini kaynağında bertaraf etmek için Fırak Kalkanı Harekatı'nı düzenledik.

- DEAŞ'ı hezimete uğratan tek NATO devleti olduk.

- Coğrafi olarak farklı bölgelerde yer alsak da ülkelerimize yönelik tehditler karşısında kader ortaklığı yapıyoruz.

- 40 binin üzerinde sivil ve askerimizi PKK terörüne şehit verdik.

- Batı toplumlarında veba salgınına dönüşen İslam düşmanlığı yüzbinlerce insanın can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.

- Biz NATO'daki dostlarımızdan sadece ittifak ruhuna uygun davranmalarını, ittifakın kurucu değerlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz.

- FETÖ, yurt dışında ülkemize yönelik yıkıcı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Maalesef kimi müttefiklerimiz de bu terör örgütünün elebaşılarına, darbe girişimine bizzat katılmış örgüt mensuplarına adaletten kaçabilecekleri imkanlar sunuyor.

- Namlusunu ülkemize çeviren, vatandaşlarımızın canına ve malına kasteden terör örgütlerinin müttefiklerimizce donatılmasının, tırlar dolusu silah ve mühimmata boğulmasının, örgüt elebaşılarının kimi ülkelerde en üst düzeyde kırmızı halılarla ağırlanmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur.

- NATO içindeki güçlü konumumuzu korurken ulusal çıkarların gerektirdiği adımları tabii ki atacağız.

- Türkiye'nin farklı ülkelerle geliştirdiği ilişkiler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. S-400 gibi meseleler üzerinden böyle bir tartışmanın açılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum.

- Türkiye'nin egemenlik haklarına giren S-400'ler gibi bazı güncel meseleler üzerinden böyle bir tartışmanın alevlendirilmeye çalışılmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. NATO ittifakı çerçevesinde milli güvenliğimizi tahkim gayesiyle attığımız adımları yine kendi mecrasında değerlendirmek gerekir.