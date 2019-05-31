Yüzyılın Anlaşması, Filistin davasını yok etme komplosudur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yüzyılın Anlaşmasının, Filistin ülküsünün yok olması, işgalin gelişmesi ve tüm İslam ülkelerine saldırı komplosu olduğunu bildirdi.

Mekke’de toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler zirvesine katılan liderlere bir mesaj gönderen Ruhani, İran Cumhurbaşkanı olarak, İran’ın İslam ailesi ile birlikte bu yolda işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Kendisinden toplantıya katılmak için teamüller gereği davet edilmediğini ve liderler zirvesine katılamadığından dolayı üzüntülü olduğunu ifade eden Ruhani, İslam ülkeleri liderlerine İslam dünyası sorunları özellikle Filistin ve Kudüs konularına eğilmede başarılar diledi.

İslam dünyasının ortak düşman karşısında en fazla birlik, koordinasyon ve işbirliğine ihtiyaç duyduğu bir dönemde, İslam dünyası kamuoyunun Filistin konusundan saptırma çabalarının üzücü olduğunu ifade eden Ruhani, bu toplantı ve tüm toplantılarda İslam dünyası liderlerinin İslami birlik üzerine hareket etmeleri ve konuların saptırılmasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

Amerikan yönetiminin Kudüs’ü İsrail başkenti olarak tanıması, elçiliğini o kente taşıması, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı saymasının sadece Filistin aleyhine açık düşmanlık olmadığını İslam dünyası için açık düşmanlık olduğunu ifade eden Ruhani, bu kararların uluslararası hukuk ve İİT’nin tüm kararları ile tezat oluşturduğunu ve İslam ümmeti aleyhine tehlikeli bir sürecin başlangıcı olduğuna dikkati çekti.

Yüzyıl Anlaşması karşısında İslam ülkelerinin kayıtsızlığının üzücü olduğunu dile getiren Ruhani, "Bu olay İslam ülkeleri tarafından uygun tepki ile karşılaşmadı, zira aksi durumunda Amerika rahatlıkla Filistin’i yok etme planını aldatmaca Yüzyılın Anlaşması adı altında ortaya atamazdı." dedi.

Ruhani, "Yüzyılın Anlaşması komplosu, tehlikeli bölgesel boyutlara sahiptir ve plan sahipleri Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkını yok sayarak, Filistin ülküsünü ve Kudüs Başkentliğinde Filistin bağımsız devletinin kurulmasını sonsuza kadar yok etmeye ve Siyonistlerin İslam ve Arap dünyasında istilasına zemin hazırlamaya çalışmaktadır. İlginç olan bu komplo sahipleri bunun uygulanmasının bedelini bile İslam dünyası ve bölge ülkeleri tarafından ödemek istemeleridir." ifadelerini kullandı.

Ruhani, mevcut şartlarda İslam ülkelerinin İslami, ahlaki ve hatta milli sorumluluğunun İslam ailesi içindeki ihtilafları bir kenara bırakmayı gerektirdiğini belirterek, İslam dünyasının birlik içinde Filistin ve İslam dünyası aleyhine olan bu şom komplo karşısında durması gerektiğini vurguladı.

Ruhani ayrıca, İslam dünyasını bu esas öncelikten alı koyan veya saptıran her ses ve hareketin Siyonist rejime ve diğer İslam düşmanlarına hizmet yolunda adım attıklarını aktardı.

İRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Ruhani, İslam ülkeleri liderlerine hitaben kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs Günü ile birlikte, İslam liderlerini İslam dünyasına karşı olan bu tehdit aleyhine çare bulmaya davet ediyorum. Tüm liderlerden toplantı fırsatını Yüzyılın Anlaşması komplosu karşısında durma ve Filistin’i savunma yönünde değerlendirmelerini temenni ediyorum. Tüm liderlerden Müslümanların Kıblesi yanında Müslümanların ilk kıblesinin Siyonistler tarafından işgali konusunun gündem dışı kalmasına veya Siyonistlerin Kudüs’e hakimiyetlerinin tespit edilmesine izin vermemelerini istiyorum."