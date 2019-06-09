İran: Filistin sorunu referanduma götürülmeli

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde Ali Laricani'nin başkanlığıyla başladı.

Ali Laricani, İran ulusunu Dünya Kudüs Günü'nde Siyonist rejimle ABD’nin Filistin halkına yönelik komploları karşısında gayret gösterdiği için takdir ederek, “İran halkı yüzyılın büyük sahte anlaşmasını (Yüzyılın Anlaşması) kimliksiz bir hale dönüştürdü." dedi.

Laricani sözlerinin devamında, “Yıllar önce, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei Filistin meselesine bu ülkenin halkının oyuna atıfta bulunarak birkaç bölümden oluşan kapsamlı bir çözüm yolu sunmuştu” ifadesini kullandı.

Laricani, “Filistin meselesinde, ilk olarak BM ve tüm tarafların demokratik bir referanduma başvurması lazım. Filistinli mülteciler vatanlarına geri dönmeli. Daha sonra Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlardan oluşan tüm Filistinliler yapılacak referandumda yeni hükümetlerini seçmeli." açıklamasını yaptı.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı, “ABD ve Siyonist rejim bölgedeki soruna bir çözüm yolu arıyorsa, bu demokratik bir çözümdür. Fakat siyasi dolandırıcılık peşindeyse, bölgede güçlü bir direnişle karşı karşıya kalacaklarını bilmeliler.” ifadelerinde bulundu.

Ali Laricani, Dışişleri Bakanlığı’nın bu fikri uluslararası düzeyde takip etmesi gerektiğini bildirdi.

Laricani, konuşmasının diğer bölümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmesinde öne sürdüğü iddialarının esef verici olduğunu belirtti.