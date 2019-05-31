İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, 31 Mayıs Cuma hutbesi öncesi bir konuşma yaparak gündemdeki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Laricani, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma eylemini eleştirerek, “ABD’nin Kudüs kararı Müslümanların ilk kıblesi ve Pegamber Efendimizin (s.a.a) Mirac'ının başlangıç noktası olduğu için bütün Müslümanlara hakarettir.” dedi.

ABD’nin ikinci adımda Golan Tepelerini Siyonistlere hediye ettiğini hatırlatan Laricani, “Bu karar aslında Amerikalıların Müslümanlara karşı kinlerinin derinliğini yansıtıyor. Dünyanın öteki yanından bir devletin başka bir ülkenin topraklarını İsrail'e vermesi çok gülünç bir şey. Bu eylem, Amerikalı liderlerin uluslararası arenada tellallık peşinde olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Yüzyıl Anlaşması; gizemli ve kapalı bir plan

“Yüzyıl Anlaşması adlı gizemli ve kapalı bir plan sunulmuştur. ABD’liler Filistin sorununu sonsuza dek çözeceklerini iddia ediyorlar. Bu anlaşma onların tellalık ruhunu yansıtıyor.” ifadesini kullanan Laricani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu günlerde utanç verici bir duruşa tanık olduk.Yüzlerce milyar dolarlık silah satın alıp Yemen halkını bombalamak isteyen bir ülke bu anlaşma için kirli para vermeye hazır. Bu ülke böylece Trump ve Yahudi damadının bölgeye hakim olmasını sağmak isyitor.”

Nükleer müzakerenin yeniden yapılması anlamsız

ABD’ye seslenen Ali Laricani, “Amerikalılar bölge, füze ve nükleer meseleyi müzakere etmek istediklerini söylüyorlar. Nükleer konusunda yeniden müzakere ne anlama geliyor? Hile masanızı toplayın.” diye konuştu.