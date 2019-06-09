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9 Haziran 2019 - 11:03

Fransa Dışişleri Bakanı:

Yüzyılın Anlaşması iyi sonuçlanmayacak

Yüzyılın Anlaşması iyi sonuçlanmayacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian , ABD’nin tek taraflılığını eleştirerek, "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan barış planının aynı anda iki Filistin ve Siyonist tarafa memnuniyet sağlamayacağını bildirdi.

Sputnik’in haberinde göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian , ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan barış planını barışa sonuçlanmayacak bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Le Drian “ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesindeki tutumu, onun barış önerisinin iki taraf için memuniyet sağlamayacağını gösteriyor” dedi.

Trump’ın işgal altındaki Kudüs’ü Siyonist rejimin başkenti olarak tanıma kararına atıfta bulunan Le Drian, Avrupa Birliği’nin (AB) bu karara muhalefetini sürdürmesini vurguladı.

News Code 1879117
Ruya FEREYDUNI

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