Yüzyılın Anlaşması iyi sonuçlanmayacak

Sputnik’in haberinde göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian , ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan barış planını barışa sonuçlanmayacak bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Le Drian “ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesindeki tutumu, onun barış önerisinin iki taraf için memuniyet sağlamayacağını gösteriyor” dedi.

Trump’ın işgal altındaki Kudüs’ü Siyonist rejimin başkenti olarak tanıma kararına atıfta bulunan Le Drian, Avrupa Birliği’nin (AB) bu karara muhalefetini sürdürmesini vurguladı.