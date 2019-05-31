Yüzyılın Anlaşması Filistin meselesini çözemez

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, bu haftaki Tahran Cuma Namazı hutbelerinde, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Kudüs Günü'ne işaret eden Hüccet'ül İslam Sıddıki, "Kudüs Günü bizim için İslam günü ve İslam ümmetinin işgalciliğe karşı tutumunu ilan etme günüdür. Kudüs Günü sırf bir gün değil, aslında bir hareket ve cephedir. Kudüs Günü, Filistin meselesini unutmama konusunda ve çocuk katili İsrail ile destekçilerinin dosyasını gözden geçirilmesinde çok etkilidir." dedi.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin karşıtı planı "Yüzyılın Anlaşması"yla ilgili olarak , "Yüzyılın Anlaşması ve Filistin'in meşru taleplerini yerine getirmeyen herhangi bir anlaşma dünyanın en büyük sorunu olan Filistin meselesini asla çözemez." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer hususunda İran'la yapılan müzakerelere değinen Hüccet'ül İslam Sıddıki, tüm yaptırımların kaldırılmasının nükleer müzakerenin ana hedefi olduğunu hatırlatarak, “Bugün sadece yaptırımlar ortadan kalkmadı, aynı zamanda İran halkına da yeni yaptırımlar uygulandı. Avrupa da önceki yolunu izleyerek zararları telafi edemedi ve üzgün olduğunu bildirmeye yetindi." ifadelerini kullandı.

Bunlara ilave olarak Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın herhangi bir garanti olmaksızın gerçekleştirildiğini söyledi.