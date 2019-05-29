Rusya: S-400 Teslimatının gecikmesi söz konusu değil

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'ye S-400 bataryalarının teslimatının gecikebileceği tartışmalarının sorulması üzerine, "Hayır bir gecikme söz konusu değil, her şey yolunda" dedi.

"Teslimat ilk başta planlanan zamandan önce yapılıyor, Türk tarafının ricası üzerine bu şekilde yapılıyor. Her şey plana göre ilerliyor" diye ekleyen Peskov şu vurguyu yaptı: "Teslimatın günü ya da ayı gibi ince ayrımlara gelirsek, bunun gibi sorulara cevap vermek Kremlin'in işi değil."

Kremlin Sözcüsü'nün açıklaması, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın pazartesi günü yaptığı bir açıklamayı izliyor. Akar söz konusu açıklamasında, "S-400 anlaşması imzalandı ve bitti, bunun böyle bilinmesi lazım" demiş ancak "Haziran'da yetişmeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek" diye eklemişti.

Akar'ın bu açıklaması, S-400 sisteminden vazgeçmesi için ABD'nin Türkiye'ye yönelik baskılarının farklı şekillerde devam ettiği bir döneme denk geliyor.

ABD, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 satın almasını istemiyor. Buna gerekçe olarak, Rusya yapımı bir savunma sisteminin NATO'nunkilere entegre edilemeyeceğini ve Türkiye'ye konuşlandırılacak bu sistemler üzerinden, F-35 jetleri de dahil olmak üzere NATO'nun silahları hakkında Rusya'ya bilgi sızabileceği endişesini gösteriyor.

Nitekim Türkiye'nin S-400 sistemlerinden vazgeçmemesine karşılık olarak ABD'den gelen tehdit tonlu açıklamalar son dönemde sıklaşırken, son olarak da Türkiye'ye F-35'lerle ilgili ekipman sevkiyatını durdurma kararı alınmıştı.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un yöneticileri, Türkiye'ye S-400 bataryalarının ilk sevkiyatının temmuzda başlayacağını söylemişti.

Türkiye'nin Rusya'dan dört adet S-400 bataryası almasını öngören anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.