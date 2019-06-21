Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ sorununu görüştü

Görüşmeye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin 3 saatten fazla sürdüğü, bakanlarca daha önce Paris ve Moskova'da yapılan toplantılarda ele alınan konuların nasıl uygulandığının görüşmenin başlıca konusunu oluşturduğu belirtildi.

Görüşmenin "olumlu" ve "müzakere sürecinin ilerlemesine hizmet eden" bir görüşme olarak nitelendirildiği açıklamada, ev sahipliği dolayısıyla ABD'ye teşekkür edildi.

AGİT Minsk Grubu'undan yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede Dağlık Karabağ sorununun çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunulduğu, bakanların, eş başkanların bölgeye son seyahatleri sırasında önerilen insani yardım ve güvenlik önlemlerinin uygulanması konusundaki konum ve beklentilerini netleştirdiği kaydedildi.

Cephe hattında son dönemlerde yaşanan can kayıplarından üzüntülerini ifade eden eş başkanlar, taraflara barışa elverişli ortamın sağlanması ve yapıcı müzakerelerin yeniden başlaması için bir an önce girişimde bulunmaları çağrısında bulundu.

Açıklamaya göre eş başkanlar, taraflara, ateşkese ciddi şekilde uyma, provokatif eylemlerden kaçınma, cephe ve sınır hatlarında keskin nişancıların kullanımı ve mühendislik çalışmalarının yapılmasından kaçınma çağrısı yaptı.

Gerginlik riskinin azaltılması için bakanlar arasındaki doğrudan iletişimden tam olarak yararlanılmasının önemine değinilen görüşmede, bakanların yakın zamanda yeniden bir araya gelmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Kaynak: TRT Avaz