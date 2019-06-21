Amerikan İHA'sının enkaz görüntüleri ilk kez yayınladı

İran Silahlı Kuvvetleri, Perşembe günü ülke hava sahasını ihlal ettikten sonra Devrim Muhafızları'nın düşürdüğü Amerikan insansız hava aracının (İHA) enkaz görüntülerini yayınlandı.

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İHA enkazının İran karasularında bulunduğunu belirterek, "Ulusal güvenlik, İran'ın kırmızı çizgisidir ve ülke topraklarının bölge ötesi güçler ve düşmanlar tarafından çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedilmişti.