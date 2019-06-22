İran: Her türlü tehdide karşı koymaya hazırız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan İHA'sıyla iligli öne sürdüğü İran iddialarına tepki göstererek, "ABD’nin alacağı herhangi bir kararına bakmaksızın ülke hava sahasının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü ihlal edecek herhangi bir tehdide karşı koymaya hazırız.” dedi.

İsfahan kentinde Tasnim haber ajansına konuşan Musevi, “Kararlarımız ABD'lilerin kararlarına tabi değildir ve saldırı tehdidi dahil her türlü tehdide karşı koyacağız." ifadesini kullandı.

Musevi, İran’ın nükleer anlaşmayla ilgili atacağı ikinci adımı konusunda, “Bu konu anlaşmada kalan diğer tarafların taahhütlerine sadık kalması ve bu yöndeki çabalarına bağlı. Eğer onların sergiledikleri çabaları daha önceki ifadeleri gibi olursa İran ikinci adımını güçlü bir şekilde atacaktır. Biz bunun detaylarını daha önce açıklamıştık.” diye konuştu.