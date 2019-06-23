İranlı komutandan ABD'ye savaş uyarısı

İran’ın Hatemül Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulam Ali Raşit, bugün Devrim Muhafızları Hava-Uzay kuvvetlerinin radar ve füze sistemlerinin komuta ve kontrol merkezini ziyaret etti.

Tuğgeneral Raşit, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirerek, "ABD yönetimi bölgede yürüttüğü provokatif davranışlarını bir kenara bırakarak, Amerikan birliklerinin yaşamlarını koruma konusunda sorumluluk sahibi olmalı.” dedi.

"Bölgede olası bir çatışma meydana gelirse boyutu ve süresi hiçbir ülke tarafından yönetilmez. İran olarak savaş peşinde değiliz; fakat herhangi bir tehdide karşı var gücümüzle İran halkının çıkarlarını savunacağız." ifadesini kullanan, Tuğgeneral Raşit, bölgedeki milletlerin çıkarlarının birbirine bağlı olduğunu ve savaş ile barışın ülkeler arasında bölünmesinin imkansız olduğunu kaydetti.

İranlı komutan ayrıca, “Savaşı önlenmek için sadece sözde değil, aynı zamanda pratik adımlar da atmak lazım." diye konuştu.