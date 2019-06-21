Hürmüz Boğazı işgalcilerin mezarlığı olarak kalacak

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İran hava sahası ihlali nedeniyle düşürülen ABD’ye ait "RQ-4A Global Hawk” tipi İHA’ya ilişkin, "Olay şöyle gerçekleşti: Radara yakalanmayan ve en ileri teknoloji düzeyinde olan bir casus İHA’sı Hürmüz Boğazı bölgesinde gizli bir şekilde hava sahamıza girmesiyle Devrim Muhafızları tarafından düşürüldü." dedi.

"Olaydan şaşakalan Beyaz Saray konuyu ilk önce reddetti ve sonra doğruladı; daha sonra da uluslararası hava sahasında olduğunu iddia etti." ifadesini kullanan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, sözlerine şöyle devam etti:

"Trump olağanüstü bir toplantı yaptı ve burada mizahi sözler öne sürerek, İHA’larının uluslararası hava sahasında uçtuğunu iddia etti. Demek ki onlar bilgi ve coğrafya açısında çok zayıf. Hürmüz Boğazı ülkemize aittir ve her zaman işgalcilerin mezarlığı olarak kalacaktır."

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gizli işler yapmadığını ve eylemlerini net bir şekilde yürüttüğünü kaydederek, "Bunun tersine Amerikalılar gizli işler çeviriyor, havada ve denizde korsanlık yapıyorlar. Son günlerde de petrol tanklerini vurarak yaptıklarını gizlediler." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki bazı Arap ülkelerine seslenen Tahran Cuma Namazı Hatibi, "ABD’ye bel bağlayıp Amerikan sistemlerini almak için petrol gelirlerini harcayan bazı Arap devletleri yaptıklarının sonucuna tanık oldular. Onlar İran’ın yanında durmanın kendileri için iyi olacağını bilmeli. Bu aptallık nereye kadar sürecek?" diye konuştu.