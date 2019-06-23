İran Meclisi'nden Devrim Muhafızı'na destek mesajı

İran İslami Şura Meclisi’nden 250 milletvekili, ülke hava sahasını ihal eden ABD İHA’sını düşüren Devrim Muhafızları için destek mesajı yayınladı.

Devrim Muhafızları Ordusu’nun eylemini takdir eden milletvekillerin mesajında, “Amerikan güçlerinin en ileri teknolojik seviyede olan İHA’nın düşürülmesi yürütülen psikolojik savaştaki denklemlerini kırmıştır. Bundan sonra hiçbir yabancı insansız hava aracı ülke hava sahasına izinsiz girmeye cesaret edemez.” ifadesine yer verildi.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Perşembe sabah saatlerinde Umman Denizi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.