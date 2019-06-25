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25 Haziran 2019 - 11:02

İran, ulusal menfaatleri konusunda müsamaha göstermez

İran, ulusal menfaatleri konusunda müsamaha göstermez

Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İran'ın ulusal menfaatlerini koruma konusunda asla müsamaha göstermeyeceğini belirtti.

Şehit Çemran’ın şehadet yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, ABD’nin İran hava sahasını ihlal eden İHA’sının tamamen yerli yapım savunma sistemiyle imha edildiğini bildirdi.

Tuğgeneral Hatemi konuya ilişkin, “Amerika’nın casus İHA’sının, İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Birliği’ne ait '3 Hordad' hava savunma sistemi tarafından düşürülmesi İran halkı için gurur verici.” dedi.

Tuğgeneral Hatemi ayrıca, "Devrim Muhafızları bu eylemle, ülkenin ulusal çıkarlarını koruma konusunda asla müsamaha göstermeyeceğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Birliği, geçtiğimiz perşembe günü izinsiz ülke hava sahasına giren ABD’ye ait Global Hawk modeli casus İHA’yı düşürmüştü.

News Code 1879495
Ruya FEREYDUNI

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