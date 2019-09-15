Savaş peşinde değiliz fakat tam bir savaşa da hazırlıklıyız

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, dün akşam katıldığı bir televizyon progrmaında ülke hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen ABD'nin casus İHA'sı hakkında değerlendiremde bulundu.

Tuğgeneral Hacizade, “Bu operasyon sırasında ülke hava sahasını ihlal eden ABD’ye ait 35 kişi taşıyan bir P-8 model uçağını da düşürebilirdik.” dedi.

“Ülke hava sahasının bir metrekaresinin çiğnenmesine de çok hassasız. Amerikan İHA’sının düşürülmesi onlar için bir uyarıydı.” ifadesini kullanan Tuğgeneral Hacizade, sözlerine şöyle devam etti:

“Amerikalılar tepki gösterseydi hatta boş bir alanı vursaydı cevap verecektik. Misilleme sonucu savaş başlayabilirdi. Herkes 2 bin kilometre menzildeki hedefleri vurabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu bilmeli."

İran'ın savaş peşinde olmadığını anlatan Tuğgeneral Hacizade, “Tabii ki, sahada kuvvetler arasında bir çatışmaya neden olabilecek hareketler yaşanabilir. Fakat biz tam bir savaşa da hazırlıklıyız.” diye konuştu.