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21 Haziran 2019 - 11:30

ABD firmalarına "İran kontrolündeki hava sahasında" uçuş yasağı

ABD firmalarına "İran kontrolündeki hava sahasında" uçuş yasağı

ABD Federal Havacılık İdaresi, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin İran kontrolündeki hava sahasında ABD firmalarının uçuşlarını yasakladığını açıkladı.

TRT'ye göre, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, bölgede artan gerginlik ve güvenlik açığına değinildi.

Açıklamada, ABD'ye ait İHA'nın düşürüldüğü zaman diliminde bölgede birçok sivil havacılık uçağının aktif olduğuna dikkati çeken FAA, bölgede gerginliğin artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Bölgede sivil havacılık yoğunluğu olduğunu kaydeden FAA, alınan kararın gerekli olduğunu bildirdi.

Dün sabah saatlerinde İran’ın hava sahasına giren ABD’ye ait bir İnsansız hava aracı (İHA) ülkenin Ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından düşürülmüştü.

News Code 1879399
Azar MAHDAVAN

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