Zarif, düşürülen ABD İHA'sının iz haritasını paylaştı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "hava sahası ihlali" gerekçesiyle vurulan ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) vurulduğu noktanın koordinatlarını ve iz haritasını paylaştı.
Zarif'in paylaşımı şu şekilde:
Harita Bilgisi
Mavi çizgi= İHA
Sarı çizgi = İran'ın uçuş bilgi bölgesi
Kırmızı çizgi = İran karasuları
Yeşil çizgi = Taban çizgisi
Sarı spot ışıkları = İran'ın gönderdiği radyo uyarıları
Kırmızı nokta = İHA'nın vurulduğu nokta
Ve son görsel: Kırmızı nokta, İran sınırlarını ihlal eden İHA'nın vuruduğu noktadır; diğer tarafta da Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırları bulunuyor!
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