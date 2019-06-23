Zarif, düşürülen ABD İHA'sının iz haritasını paylaştı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "hava sahası ihlali" gerekçesiyle vurulan ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) vurulduğu noktanın koordinatlarını ve iz haritasını paylaştı.

Zarif'in paylaşımı şu şekilde:

Harita Bilgisi

Mavi çizgi= İHA

Sarı çizgi = İran'ın uçuş bilgi bölgesi

Kırmızı çizgi = İran karasuları

Yeşil çizgi = Taban çizgisi

Sarı spot ışıkları = İran'ın gönderdiği radyo uyarıları

Kırmızı nokta = İHA'nın vurulduğu nokta

Ve son görsel: Kırmızı nokta, İran sınırlarını ihlal eden İHA'nın vuruduğu noktadır; diğer tarafta da Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırları bulunuyor!