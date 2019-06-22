BAE Büyükelçiliği İşgüzarı İran Dışişleri'ne çağırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Tahran Büyükelçiliği İşgüzarı'nın izinsiz ülke hava sahasına girdikten sonra düşürülen ABD ordusuna ait bir İHA'nın BAE'deki Amerikan askeri üsten havalandığı için bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nin deniz, kara ve hava sahasının ihlali için yabancı güçlere hizmet sunulmasını kabul etmediği ve diğer ülkelerin bu durumlarda sorumluluk alamaları gerektiği BAE yönetimine iletildiği kaydedildi.