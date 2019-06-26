Irak: Topraklarımızı saldırı için kimseye kullandırmayız

"Tgrthaber.com"da yer alan bilgiye göre Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki krize değinerek, “Savaş kolayca başlar ama durdurulması zor." dedi.

Ülkesindeki ABD ve koalisyon güçlerine bağlı askerlerin sadece terör örgütü DEAŞ ile mücadelede destek amacıyla Irak hükümetinin onayıyla bulunduğunu söyleyen Irak Cumhurbaşkanı, “İran başta olmak üzere hiçbir komşu ülkeye saldırmak için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.