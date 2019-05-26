Irak'tan İran ile yakın ilişkilerin sürdürülmesine vurgu

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Zarif ile Halbusi görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Açıklamada, “Halbusi, Irak'ın İran İslam Cumhuriyeti ve bölgenin tüm ülkeleriyle ilişkilerini sürdürme konusunda istekli olduğunu belirterek, bölgede gerginliğin yaratacağı tehlikelere ve tüm taraflar arasında güven oluşturmaya yönelik barışçıl diyalog ve barışçıl girişimlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.” ifadesine yer verildi.

Bağdat’ta gerçekleşen ikili görüşmeyle iligli yapılan açıklamaya göre, Halbusi, Irak’ın Tahran ve Washington arasındaki gerilimi azaltmada merkezi bir rol oynayacağını söyledi.

Söz konusu açıklamada, “Irak'ın uzlaştırıcı rolünü memnuniyetle karşılayan Zarif, Tahran'ın bölge ülkeleriyle ilgili tüm sorunları çözme konusunda herhangi bir sınır tanımadığını vurguladı. Zarif ayrıca, İran askeri çatışma arayışında değil ve tüm komşu ülkelerinin gerginliği azaltmaya ve yapıcı ilişkiler kurmaya yardımcı olacak herhangi bir pratik teklifini almaya hazırdır." denildi.

Dün akşam İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile iki ülkenin ve bölgenin savaş tehditlerinden korunması meselesini görüşmüştü.