Irak Hizbullahı: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılmalı

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Irak Hizbullah Tugayları bir bildiri yayınlayarak, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin kapatılması ve ABD'nin Irak büyükelçisinin casus skandalı nedeniyle ülkeden çıkarılması çağrısında bulundu.

Hizbullah Tugayları’nın yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Irak direnişine ait medya kuruluşların ortaya çıkardığı casus skandalı, Irak halkıyle bu ülkenin askeri kurumuna büyük şok getirdi ve ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin Siyonist rejimle Irak’a karşı komplosunu gün ışığına çıkardı."

Söz konusu bildiride, "ABD’nin bu skandalı onun Irak’taki askeri varlığının niteliğini ve hedeflerini orta çıkarıyor. Ayrıca ABD askerlerinin eğitim amaçlı olarak veya DEAŞ’la mücadele için değil; Irak direniş gruplarıyla mücadele etmek ve suç işlemek amacıyla bu ükelede bulunduklarını gösteriyor." işaret edildi.

Irak Savunma Bakanlığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) bilgi sızdıran Anbar İli Operasyon Komutanı’na ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.