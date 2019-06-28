Iraklı göstericilerden Bahreyn Büyükelçiliğine baskın

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup gösterici, Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına tepki amacıyla Bahreyn’in Bağdat Büyükelçilik binasını bastı.

Binanın giriş kısmına geçen göstericiler, Bahreyn bayrağını indirerek, buraya Filistin bayrağı astı.

Kalabalık içinden bir grubun da ABD bayrağı yaktığı görüldü.

Irak güvenlik güçleri olayların büyümesi üzerine göstericilere müdahale ederek, bölgede kontrolü sağladı.

Çıkan olayların ardından, Suudi Arabistan’ın Körfez İşlerinden Sorumlu Bakanı Samir es-Sebhan, sosyal medya hesabı üzerinden "Şu an Bahreyn Bağdat Büyükelçiliğinde yaşananlar gayet esef verici." ifadelerini kullandı.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon"

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve dün sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

Bahreyn, Bağdat'taki büyükelçisini geri çağırdı

Bahreyn, Bağdat’taki büyükelçiliğinin göstericilerin baskınına uğramasının ardından büyükelçisini geri çağırdı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, büyükelçinin istişare amacıyla ülkeye çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin protestocular tarafından baskına uğraması ve elçiliğe zarar vermesinin kabul edilemez olduğu ve kınandığı belirtildi.

Gelişmeler nedeniyle Büyükelçi Salah el-Maliki’nin istişare için çağrılmasına karar verildiği kaydedildi.

Bahreyn, Bağdat’taki büyükelçiliği, konsolosluğu ve çalışanlarının himayesinden Irak hükümetininin sorumlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA