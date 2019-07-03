Yemen ordusu yakında yeni füze sistemini tınatacak

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, yeni ürettikleri füze sisteminin bu ülkenin Yüksek Siyasi Konseyi Eski Başkanı Şehit Saleh Ali al-Sammad Savunma Sanayı Fuarı’nda tanıtılacağını bildirdi.

Güçlerinin hayati hedefleri vurmayı amaçladıklarını belirten Yahya Seri, “Güçlerimiz, farklı silahlar kullanarak, çeşitli hedefleri aynı anda vurabilirler.” dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü sözlerinin devamında Suudi Arabistan öncülüğündeki kalisyona seslenerek, “Sizler hiçbir şekilde özgürlüğünden vazgeçmeyen ve bu yolda çok sayıda şehit veren özgür bir milletle savaşıyorsunuz. Bizim ulusumuz Yemen’in gerçek yerini bulması için daha fazla fedakarlık yapmaktan şüphe etmeyecektir.” diye konuştu.