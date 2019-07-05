Yemen ordusu Suudi Arabistan'da 3 askeri üssü hedef aldı

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, dün akşam saatlerinde Cizan Havaalanı’nda meydana gelen patlamaların ardından bu bölgedeki tüm uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen ordusunun Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesine düzenlediği operasyonda 3 askeri üssün İHA ile hedef alındığını bildirdi.

Seri, Cizan Havaalanı’na fırlattıkları İHA’ların hedefine ulaştığını ve burada tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ayrıca Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Asır kentindeki Abha Havaalanı’na yönelik operasyon düzenlediklerini söyledi.

Öte yandan Suudi Arabistan’a ait ABD yapımı Patriot füze savunma sisteminin Yemen’in Marib kentinde İHA’lı ve füzeli operasyonlara maruz kaldığı açıklandı.

Seri bu operasyonda çok sayıda Suudi askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkeleri Mart 2015’ten beri, istifa eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi’yi desteklemek için bu ülkeye askeri müdahalade bulunmuştur. Suudilerin yemen’e yönelik saldırılarında şimdiye kadar binlerce sivil yaşamını yitirmiştir.