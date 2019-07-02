Yemen ordusu yeniden Suudi Arabistan'da havaalanını vurdu

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün sabah saatlerinde Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Asır kentindeki Abha Havaalanı’na yönelik İHA’li operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Bu operasyonun "Kasıf-2k" tipi İHA ile gerçekleştiği ve havaalanındaki uçak sığınağı hedef alındığı belirtildi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucu Abha Havaalanı’ndan uçuçların durdurulduğu açıklandı.

Öte yandan Suudi Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Abha Havaalianı’na gerçekleştirilen operasyonda 5 kişinin yaralandığını söyledi.