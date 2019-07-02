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2 Temmuz 2019 - 10:51

Yemen ordusu yeniden Suudi Arabistan'da havaalanını vurdu

Yemen ordusu yeniden Suudi Arabistan'da havaalanını vurdu

Yemen ordusuyla gönüllü halk güçleri ait İHA birimleri, Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Abha Havaalanı’na yönelik yeni operasyon düzenledi.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün sabah saatlerinde Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Asır kentindeki Abha Havaalanı’na yönelik İHA’li operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Bu operasyonun "Kasıf-2k" tipi İHA ile gerçekleştiği ve havaalanındaki uçak sığınağı hedef alındığı belirtildi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucu Abha Havaalanı’ndan uçuçların durdurulduğu açıklandı.

Öte yandan Suudi Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Abha Havaalianı’na gerçekleştirilen operasyonda 5 kişinin yaralandığını söyledi.

News Code 1879620
Ruya FEREYDUNI

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